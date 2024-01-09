Мэр Клайпеды раскритиковал предложения об отказе от обучения на русском языке: перед выборами модно выходить с политическими лозунгами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Vaitkus
Arvydas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По мнению мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса, предложения министра образования Гинтаутаса Якштаса постепенно отказаться от обучения на русском языке являются всего лишь предвыборными лозунгами. По мнению А. Вайткуса, выделение одной национальной общины – это неправильно.

"Выходить с политическим лозунгом перед выборами – это модно, но для этого должно быть обоснование. Когда министр представит обоснование, можно будет дать более подробный комментарий", - сказал А. Вайткус.

"Есть у нас и другие школы: с английским языком, польским языком. Брать и выделять одну национальность – неправильный принцип. Нам нужно видеть фундаментальные основы того, чего мы хотим достичь, совершая те или иные действия", - добавил он.

По мнению мэра Клайпеды, в этом вопросе следует видеть комплексную картину, а не элементарный политический лозунг. Он призывает, в том числе обратить внимание на проживающих в Литве украинцев, которые учатся на русском языке.

Министр образования, науки и спорта Г. Якштас на прошлой неделе заявил Elta, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений русского национального меньшинства.

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