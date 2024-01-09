Правительство и Сейм Литвы призывают как можно скорее укрепить безопасность страны

В открытом письме подчеркивается, что Литва должна выполнить домашние задания и укрепить свою обороноспособность: "чтобы в случае опасности сработала пятая статья договора НАТО, мы должны как можно скорее реализовать третью, которая гласит, что страны НАТО будут поддерживать и развивать индивидуальный и коллективный потенциал для отражения вооруженного нападения".

В письме утверждается, что уже в перспективе нескольких лет Россия может быть готова осуществить агрессивные действия против стран Балтии и Литвы, поэтому ближайшие и важнейшие политические решения должны быть направлены на всестороннее укрепление обороны.

В тексте все ветви власти призывают "избавиться от инертного мышления, преодолеть раздоры, продиктованные политическими расчетами и амбициями" и объединиться для принятия решений, необходимых для безопасности Литвы.