После реконструкции открыт Вильнюсский приют для животных

 
DELFI; ELTA
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Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė, veterinarijos gydytoja Agnė Žėbienė
Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė, veterinarijos gydytoja Agnė Žėbienė
ФОТО: Grinda
8 января после реконструкции был открыт Вильнюсский приют для животных. По словам руководителей учреждения, сейчас в здании проведено отопление, привели в порядок водопровод и канализацию, залит пол, установлены новые вольеры, оборудованы кабинеты для приема животных и стерилизации. Реконструкция стоила 2,7 млн. евро.

"Повсюду отапливаемые полы, вольеры с перегородками, стекла в нижней части вольеров тонированные, чтобы животные не видели друг друга", – сказала глава учреждения Агне Жебене.

По ее словам, сейчас в приюте находятся 33 собаки и 29 кошек – заполнено около 40% мест. Всего в этом приюте смогут разместить по 100 собак и кошек. В приюте будет работать кабинет по стерилизации уличных животных.

"В прошлом году мы стерилизовали 1000 уличных кошек", – сказала Жебене.

Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что в этом помещении будут проводить и разного рода образовательные мероприятия.

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