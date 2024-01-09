Парламент Южной Кореи одобрил запрет на употребление мяса собак

За нарушение закона будет грозить три года тюрьмы и штраф в эквиваленте около 23 тысяч долларов. При этом наказания за непосредственно употребление собачьего мяса законопроект не предусматривает.

Владельцам ферм и ресторанов дадут три года на то, чтобы закрыть бизнес или сменить сферу деятельности.

По данным властей Южной Кореи, в стране насчитывается около 1100 собачьих ферм, на которых выращивается более полумиллиона собак. Фермеры раньше выступали против закона, так как, по их словам, без работы останутся до миллиона человек.