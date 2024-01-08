Вильнюсец столкнулся с абсурдной ситуацией: на машине компании Bolt не ездил и даже не открыл ее, но должен был заплатить

Аугустас обратился в редакцию Delfi и сказал, что хочет рассказать об аферах компании Bolt. Он рассказал, что бронь на машину действует 4 часа и не отменяется. Однажды случилось так, что она действовала до конца срока, и с его счета сняли деньги, несмотря на то, что он машиной не воспользовался.

"У всех всякое бывает, из-за холода, из-за проблем с приложением или спешки, бывает, что не удается завершить бронирование. Такое у меня уже было, тогда мне вернули деньги, поскольку они видели, что машину даже не открыли, на ней не проехали ни метра. Когда проблема повторилась – по ошибке не была отозвана бронь, срок бронирования длился 4 часа, услуга автоматически была отозвана, когда насчитали 25 евро за бронь. Когда я связался с компанией, мне сказали, что деньги не вернут, поскольку это второй подобный случай. Причина невозврата - повторный такой случай. И компании неинтересно, по чьей вине такое случилось. За поездку протяженностью в 0 м, за то, что даже не открыл автомобиль, взяли 25 евро. Думаю, не я один пострадал от этой компании аферистов и обманщиков", – возмущался Аугустас.