Из-за договоров частных поставщиков с жителями обратились в Еврокомиссию – дополнительные налоги вызывают вопрос

Delfi интересовался у некоторых потребителей, как сейчас обстоят дела с возвращением этих денег компании.

Агне сказала Delfi, что ей насчитали неустойку в размере 93,7 евро.

"В моем случае это был обман, при подписании договора я информировала, что через два месяца мне установят солнечные батареи, меня заверили, что я не только смогу, но и должна буду изменить договор. А потом все изменилось, оказалось, договор подписан на 8 лет", – сказала женщина, которая заметила, что у нее требуют вернуть деньги - уже через коллектора.

"ГСРС указала, что требование поставщика законное. Поскольку мне некогда ходить по судам, я заплатила эти деньги. Но афера на государственном уровне мне не нравится", – сказлаа Агне.

Юлия сказала, что еще не заплатила деньги, которые с нее требуют. "В ноябре меня призвали заплатить деньги, грозили передать дело в коллекторскую контору Intrum. В декабре прислали напоминание о долге", – сказала она.

Котрина прислала фото письма: