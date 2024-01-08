В Литве за последние три дня было потушено 134 пожара

По данным ДПОС, в пятницу, в 15.29 час. поступило сообщение о том, что в комнате в жилом доме в Мариямпольском самоуправлении, в местечке Людвинавас, обнаружен мертвый мужчина с ожогами на ногах, в комнате обгорела кровать. Однако пожара в тот момент не было. Происшествие расследуется, причина смерти устанавливается.
В субботу вечером, около 2.44 час., в Шальчининкайском районе, в Эйшишкском старостве, в селе Эмилишкяй загорелся деревянный одноэтажный жилой дом на 6 квартир. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 15 человек. В многоквартирном доме загорелась деревянная стена возле дымохода. Во время пожара сгорела и была демонтирована часть стены дома, а помещения одной квартиры покрылись копотью.
По данным ДПОС, в субботу около 20.00 час. в селе Гегужине Паломенского староства Кайшядорского района загорелся деревянный жилой дом. Во время пожара владелец дома получил легкие ожоги. Врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте. Во время пожара сгорела кровля дома, внутренние помещения, стены дома, сгорела собака, находившаяся в помещении.
В воскресенье около 17.00 час. в селе Шамбаленяй Крекенавского староства Паневежского района загорелся деревянный жилой дом. К моменту прибытия пожарных дом покинули 4 человека. Один человек, находившийся в доме, обжег запястье, но от медицинской помощи отказался. Во время пожара сгорела кровля дома, обрушилась часть потолка, обгорели и были залиты водой предметы домашнего обихода. В доме не было детектора дыма.
По данным ДПОС, в 23.31 час. в Йонишском районе в Кепалеском старостве, в селе Бержининкай загорелся 6-квартирный жилой дом. Пожарные эвакуировали из горящего дома 5 семей (10 человек) и вынесли 2 газовых баллона. Во время пожара у дома сгорела кровля и обрушился потолок.