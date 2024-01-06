В Каунасе уже третий день разыскивают упавшего с моста мужчину

О несчастье сообщили близкие мужчины. Информация поступила 4 января, в 18.47 ч. Сообщалось, что с моста через Неман от Рингаудай в сторону торгового центра Megа в воду упал человек.

На берегу Немана от ул. Панямунес до Качергине и в самом городке Качергине мужчину не нашли. Поиски в четверг вели водолазы – они осмотрели реку под мостом им. Чесловаса Радзинаускаса и вдоль реки до населенного пункта Пипляй.

Дежурный пожарный-спасатель сказал, что поиски велись и в пятницу.

"5 января, в 12.20 ч. сообщили, что на поиски утопленника выехали водолазы. Осмотрели участок реки от моста Ч.Радзинаускаса до населенного пункта Запишкис. Утопленника не нашли", – сказано в информации.

В субботу в первой половине дня пожарные-спасатели водолазов на поиски не посылали.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала в субботу, что поиски продолжатся в выходные дни - будут участвовать и специалисты с дроном.