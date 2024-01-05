Рогозин грозит Литве в ответ на дискуссии о закрытии школ с русским языком обучения: "пришло время прорубить коридор"

"Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы для поездок наших граждан из России в Россию", – написал Рогозин, добавив в свой пост ссылку на статью пропагандистского портала Sputnik о дискуссии по поводу предложений закрыть школы для русского меньшинства в Литве.

В публичном пространстве Литвы возобновилась дискуссия о том, должны ли школы русского нацменьшинства оставаться в стране и может ли русский язык быть в них языком обучения. Это произошло после того, как в Вильнюсе пара подростков, обучающихся в одной из таких школ, выстрелили в одноклассника из страйкбольного оружия. Как утверждает пострадавший подросток, его при этом назвали "бандеровцем".