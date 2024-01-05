Прогноз синоптиков: даже днем будет очень холодно, а потом наступят перемены

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Синоптик Инета Дауноравичюте сказала Delfi, что в выходные дни ждут сильные холода. Правда, со вторника уже начнутся перемены, потеплеет.

В пятницу днем местами возможен снег.

"Днем будет пасмурно, прояснения возможны лишь местами, в основном на северо-западе. Во многих районах ожидается небольшой снег. Местами возможна метель. Днем будет 5–10 градусов мороза, а у моря 2–4 градуса ниже нуля", – сказала синоптик.

В субботу установится зона высокого атмосферного давления.

"И ночью и днем ожидаются прояснения, осадки возможны лишь местами. Кое-где возможна поземка", – сказала Дауноравичюте.

"В субботу ночью будет 11–16 градусов мороза, на западе чуть выше - 6-10 градусов ниже нуля.

В субботу днем будет 4–9 градусов мороза, а на северо-востоке и днем будет холоднее", – заметила синоптик.

В воскресенье погоду обусловит высокое атмосферное давление, будет очень холодно.

"И ночью и днем ожидается немало прояснений, осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер. Ночью будет 15-20, а на северо-востоке Литвы 21–26 градусов мороза. В воскресенье днем будет 14–19 градусов мороза, на северо-востоке несколькими градусами холоднее", – сказала Delfi Сауноравичюте.

В понедельник еще будет холодно, но во вторник потеплеет.

"Холод отступит на восток, станет теплее и ночью и днем", – заметила синоптик.

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