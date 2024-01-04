Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки прогнозируют сильный снег и метель

 
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Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
В ночь на пятницу будет идти снег. Местами метель. Кое-где, в основном на юге страны, возможен дождь при отрицательной температуре. Ночью будет 9–14, местами 15–17 градусов мороза. Днем местами выпадет небольшой снег. Местами прогнозируют метель. Будет дуть ветер западных направлений, скорость ветра 6–11 м/с, у моря до 14 м/с. Днем будет 5–10, у моря 2–4 градуса мороза.

В субботу местами выпадет небольшой снег. Ветер будет ночью западным, днем северо-западным, скорость ветра 5–10 м/с. Ночью будет 11–16, местами 6–10, днем 4–9 градусов мороза, на северо-западе 10–14 градусов мороза.

В воскресенье без осадков. Ветер северный и северо-восточный, скоростью 4–9 м/с. Ночью будет 15–20, на северо-востоке 21–26, днем 10–15, местами 16–21 градус мороза.

В четверг после обеда дорожные службы сообщили о тяжелых условиях на дорогах Литвы. Из-за снега условия сложные по всей Литвы.

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