В планах Минздрава — больше тестирования на ВИЧ и СПИД

 
ru.DELFI.lt
ŽIV virusas
ŽIV virusas
ФОТО: Shutterstock

План действий по профилактике и контролю на 2024-2030 годы предусматривает больший объем тестирования на на ВИЧ и СПИД и инфекции, передающиеся половым путем. Помимо этого, предусматривается улучшение интеграции людей с диагнозом в процесс лечения и обеспечение непрерывности лечения для тех, кого затронула эта проблемой. Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

По данным министерства, повышение качества и доступности услуг, связанных с этими заболеваниями, будет поддерживаться за счет повышения квалификации медицинских работников и проведения исследований.

Кроме того, будет улучшен мониторинг этих заболеваний как внутри страны, так и в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

По словам заместителя министра здравоохранения Данголе Янкаускене, за последние пять лет заболеваемость ВИЧ в Литве неуклонно снижается.

В прошлом году распространенность вируса среди населения Литвы составила 0,2 %.

"Хотя результаты выглядят хорошо, мы все еще далеки от цели - 95% инфицированных знают, что живут с вирусом, 95% из них получают эффективное лечение, и столько же из тех, кто получает лечение, достигают хороших результатов лечения - то есть подавляют размножение вируса и его концентрацию в крови", - цитирует доклад слова вице-министра.

По данным Национального центра общественного здоровья, в период с 1988 по 2022 год в Литве было диагностировано в общей сложности 3 835 ВИЧ-инфицированных, из которых 54,8 % заразились при употреблении инъекционных наркотиков, 24,6 % - при гетеросексуальных контактах и 9,2 % - при гомосексуальных контактах.

Заболеваемость сифилисом в Литве составила 1,97 случая на 100 000 населения в 2020 году, 4,2 случая в 2021 году и 3,0 случая в прошлом году.

Заболеваемость гонореей в 2020-2021 годах оставалась стабильной и составляла 1,1 случая на 100 000 жителей, а в прошлом году немного увеличилась и составила 1,3 случая.

Заболеваемость хламидиозом в прошлом году составила 9,1 случая.

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