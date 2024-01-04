В ЕС из 25 стран только две нашли 2% на оборону без ущерба для финансов: одна из них - Литва

Из 25 европейских стран НАТО, включая Швецию, в минувшем году лишь двум удалось выделить на оборону два процента ВВП при сохранении крепких государственных финансов - Эстонии и Литве, сообщил институт экономических исследований ifo в четверг, 4 января. В сообщении отмечается, что эти две страны смогли достичь поставленной Североатлантическим альянсом цели при том, что объем госдолга у них значительно ниже установленной европейскими договорами максимальной планки в 60 процентов от объема ВВП.

Германия вновь не смогла выполнить установленные нормы по обоим параметрам - в 2023 году военные расходы ФРГ составили лишь около 1,65 процента при объеме госдолга в 65 процентов ВВП.

Другие европейские страны

Целый ряд других европейских стран НАТО - Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия - выделили на оборону даже больше двух процентов ВВП, но при этом имели госдолг выше 60 процентов или дефицит госбюджета в размере более трех процентов от объема ВВП.