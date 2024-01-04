В Вильнюсе появится памятник Сигизмунду Августу и Барборе Радвилайте

Библиотека и Литовский союз художников в декабре 2023 года объявили конкурс на создание памятника, прием предложений будет длиться до 9 апреля.

"Здание библиотеки было построено на месте, где были владения Радзивиллов в 16–17 вв. Конкретно на месте здания были пруды. Мы можем говорить, что из находившегося неподалеку дворца Барбора ходила на свидания с Сигизмундом", – сказал глава библиотеки Сигитас Нарбутас.

В вестибюле библиотеки можно увидеть композицию, созданную скульптором 19 в. Томашем Оскаром Сосновским, изображающую короля Польши и Великого князя Литовского Ягайло и его жену Ядвигу.

Нарбутас надеется, что скульптура во дворике появится в 2024–2025 гг. По его подсчетам, она может стоить 50 000–100 000 евро. Финансирование планируют получить за счет пожертвований людей и компаний, некоторую сумму выделят и из бюджета на реконструкцию библиотеки (всего на ремонт выделено 15,5 млн. евро).