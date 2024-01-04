Появилась информация о том, где можно оставить елки в Вильнюсе

На специальные площадки приносят елки без игрушек и мишуры. Деревья пойдут на производство биотоплива или же будут доставлены на площадки для компостирования. Если елка, приобретенная в горшке, непригодна для пересадки, просьба приносить ее на площадки для сбора без горшка, который можно использовать вторично или отправить на переработку.

Вильнюсский муниципалитет напоминает, что нельзя оставлять елки около контейнеров для сбора бытовых отходов.

Елки принимают также на площадках для сбора крупногабаритных отходов, здесь принимают и елки в горшках.

Адреса можно найти здесь.

Если вы покупали на праздник дерево в горшке, то сохраните его до весны, а весной посадите в Рождественском лесу на территории Веркяйского регионального парка, недалеко от Веркяйского дворца. Там уже растет около 80 елок.

В этом лесу деревья планируют начать высаживать с марта, но все зависит от погодных условий. Точная дата начала посадки будет объявлена на сайте www.vilnius.lt/kaledumiskas.