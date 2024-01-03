Несмотря на запрет пушные фермы пока продолжат работать

По данным Минсельхоза, Комитет по охране окружающей среды предусматривает ступенчатую схему компенсации для тех, кто прекратит работу пушных звероферм: те, кто закроется в 2024 году, получат 3 евро за единицу (за среднее количество норок, содержащихся в 2022 году), 2 евро в 2025 году и 1 евро в 2026 году.

Кроме того, расходы на ферму, то есть снос зданий, уничтожение оборудования и выплаты за сокращение штата, будут компенсированы в размере 100 %.

Министерство отмечает, что заявления на компенсацию будут приниматься с 1 марта 2024 года по 31 декабря 2026 года, а решения о компенсации будут приниматься с 1 апреля 2024 года по 1 марта 2027 года.

Однако Минсельхоз утверждает, что при обсуждении компенсационных механизмов с представителями индустрии по разведению пушных зверей, предприниматели заявили, что не намерены пока закрывать бизнес, по крайней мере, в течение первого - 2024 года.