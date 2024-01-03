Экс-прокурор осужден за злоупотребление положением и подделку документов

Согласно материалам дела, Кунигелис злоупотреблял своим положением и полномочиями при принятии решения о возбуждении расследований в рамках уголовных дел, не передал дело с составленным обвинительным актом в суд, скрывал дело от дальнейшего процесса, а позже подделывал документы, упразднив назначенные обвиняемым меры пресечения и т.д. Это расследование было возобновлено, сейчас в его рамках проводят процессуальные действия.