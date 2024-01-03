Польша призвала передать Украине ракеты большой дальности

Западу следует ужесточить санкции против России и передать Киеву ракеты большой дальности в ответ на последние обстрелы Россией украинской территории, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду, 3 января, в Варшаве.

"Нам нужно ответить на последние нападения на Украину на языке, который понятен Путину - ужесточив санкции, чтобы он не смог производить новые вооружения с помощью незаконно заполученных комплектующих, и дав Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожать площадки для запуска ракет и командные центры", - пояснил Сикорский.