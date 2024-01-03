На заправке в кассовом чеке упоминается "заслуга" консерваторов

Delfi связался с главой компании Jozitа Йонасом Йокубаускасом. Он был немногословен, но подтвердил, что такие чеки на их АЗС выдают.

Этот газ используют для отопления в быту, на птичниках, в молочных хозяйствах, кафе, его используют производители мяса.

"Наконец-то один предприниматель очнулся и послал " Союз отечества-Христианских демократов Литвы к чертям! Только смелое общество может предавать огласке негодяев этого правительства. Мое уважение шилальской компании Jozita, которая не испугалась и публично указала на настоящих уничтожителей Литвы", – писал Жемайтайтис.

16 евро - это акциз на газ. Однако в чеке он выделен необычным способом. Указано, что это – "введенный Союзом отечества-Христианскими демократами Литвы акциз на газ для бытового потребления".

Такое решение Jozitа зафиксировал депутат Ремигиюс Жемайтайтис . Он поделился в фейсбуке фотографией чека, на которой видно, что 2 января на АЗС Jozitа в Клайпедском районе, в деревне Клипщяй были куплены два газовых баллона по 21 кг. В чеке указана их стоимость - 52 евро.

"Вы видели чек? Если видели, то все должно быть понятно. Если нет, приезжайте, объясню", – сказал Йокубаускас.

Он сказал, что такая надпись в чеке будет до тех пор, пока будет действовать акциз.

"Мы выбрали законную власть и должны ее слушаться. Такая надпись будет все время – пропадет тогда, когда установку отменят. Если ничего не изменят, она останется навсегда, ведь это приняло их правительство. Было бы принято другим большинством, была бы указана другая (партия). Это решение консерваторов, вот их и упоминаем", – сказал Йокубаускас.

Он не ответил, какую информацию хочет донести с помощью этой надписи.

Сжиженный нефтяной газ с 2024 года подорожал, потому что парламент принял поправки к закону об акцизах и ввел акциз на весь газ, включая тот, что используется в быту, ранее он налогами не облагался.

Действительно ли это решение приняли по инициативе консерваторов?