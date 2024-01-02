На военные склады поступили первые испанские минометы

 
ELTA
Kariuomenės sandėlius pasiekė naujausias pirkinys – 120 mm minosvaidžiai EXPAL
Kariuomenės sandėlius pasiekė naujausias pirkinys – 120 mm minosvaidžiai EXPAL
На склады Литовской армии поступила партия 120-мм минометов EXPAL испанского производства, сообщило Министерство национальной обороны.

По данным министерства, первая партия минометов EXPAL120-MX2-SM, закупка которых была согласована осенью 2022 года, поступила в последние дни прошлого года. По мнению Минобороны, приобретение этого современного вооружения повысит возможности непрямой огневой поддержки Литовской армии.

"Повышенная огневая мощь и точность мобильной и универсальной минометной системы позволяют пехоте и артиллерии должным образом реагировать на тактические потребности во время непрямой огневой поддержки", — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Закупленные Литвой минометы могут поражать цели на расстоянии до 8 километров.

Все минометы планируется поставить к лету этого года. Общая стоимость договора составляет около 9,8 млн евро.

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