Полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в январе

На странице полиции в социальной сети Facebook сообщается, что 1–3, 7–9 и 14–16 января водителей будут проверять на трезвость (будут проверять также не находятся ли они в состоянии наркотического опьянения).

10–12, 17–19 и 26–28 января полиция будет проверять пешеходов и велосипедистов, выяснять, используют ли они отражатели света в темное время суток.