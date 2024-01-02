Полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в январе

На странице полиции в социальной сети Facebook сообщается, что 1–3, 7–9 и 14–16 января водителей будут проверять на трезвость (будут проверять также не находятся ли они в состоянии наркотического опьянения).
10–12, 17–19 и 26–28 января полиция будет проверять пешеходов и велосипедистов, выяснять, используют ли они отражатели света в темное время суток.
22–24 января полиция будет проводить рейд, выявляя случаи хулиганского и опасного вождения, маневрирования и обгона в запрещенных местах, при пересечении перекрестков и т.д.
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