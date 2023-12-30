Дорожные службы предупреждают: ночью движение на дорогах будет осложнено осадками

В субботу вечером покрытие магистральных и основных дорог будет мокрым или влажным. Покрытие районных дорог с неинтенсивным движением будет мокрым, местами покрытое накатанным снегом, некоторые участки будут скользкими.

На юге и на севере Литвы, в Купишкском, Ширвинтском, Укмергском, Вильнюсском, Шилальском, Кретингском и Юрбаркском районах, будет идти дождь. На остальной части Литвы осадков не ожидается.

Температура воздуха будет от 2 до 5 градусов тепла. Водителей просят проявлять внимательность, не спешить и соблюдать большую дистанцию из-за плохой видимости.