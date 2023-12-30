В нескольких литовских реках уровень воды поднялся до стихийного

Стихийный уровень воды наблюдается в реке Атмата около Русне и в Лейте около Кулинай.

Опасный уровень воды наблюдается в Муше около Жилпамушиса, в Кражанте около Плускяй, в Минии около Ланкупяй и в Минии около Прекуле.

В ближайшее время прогнозируют колебания уровня воды. На западе и на юго-западе – повышение уровня. Сейчас в Литве наблюдается оттепель.