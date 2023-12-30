Специалист рассказал о наступлении холодов и погоде в январе

Оттепель затянулась, но вскоре она закончится.

С понедельника в Литве снова начнет формироваться снежный покров и промерзнет грунт.

В субботу Литва еще остается в зоне действия атлантического циклона, будет дождливо и относительно тепло. Больше всего осадков выпадет на юге страны и на Жемайтийской возвышенности. Завтра этот циклон сместится на восток. Станет прохладнее, осадки - дождь и мокрый снег, будут неинтенсивными, атмосферное давление повысится. В ночь на понедельник будет 0 – - 7°C, осадков не ожидается.

Итак, новогодняя ночь будет относительно прохладной и спокойной. В понедельник придет контрастный атмосферный фронт. Больше всего вероятность осадков (снега) на юге и на юго-западе страны, холоднее будет на севере и северо-востоке.

В ночь на вторник будет уже -7 – -12°C, у моря -2 – -8°C. Днем будет на несколько градусов теплее. Снег будет идти в основном на юго-западе, на юге и у моря.