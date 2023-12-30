В январе подорожают гарантийные поставки электричества

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Гарантийные поставки электричества в январе будут стоить дороже, чем общественные, несмотря на то, что на бирже электроэнергия подешевела. Несколько десятков тысяч жителей Литвы с Нового года будут дороже платить за услугу из-за повышения налогов на инфраструктуру.

По подсчетам Delfi, в январе тариф плана "Стандартный" одной временной зоны для клиентов гарантийных поставок будет стоить 22,97 цента – на 3,5% или на 0,8 цента дороже, чем в декабре (22,17). За 150 кВт в январе придется платить 34,4 евро (в декабре – 33,26).

Цены по другим планам на январь:

"Стандартный" две временные зоны - дневной тариф 24,5, а ночной и на выходных – 19,5 центов за 1 кВт/ч.

План "Дом" одна зона - 21,4 цт, две – днем 22,7 и ночью 18,5 цт (плюс абонентская плата 3 евро в месяц).

Цена гарантийных поставок зависит от месячной цены на бирже плюс 15% наценка и другие налоговые составляющие, которые в январе дорожают на 3 цента.

Если бы не было подорожания налоговой составляющей, то цена гарантийных поставок в январе была бы на 2 цента ниже, чем в декабре.

Общественные поставки в Литве получают 450 000 жителей, эту услугу предоставляет компания Ignitis. Тариф плана "Стандартный" одной временной зоны в январе будет 21,9 цт за 1 кВт/ч.

Гарантийные поставки получают потребители первого и второго этапа либерализации, которые не выбрали частного поставщика или те люди, чей поставщик прекратил свою деятельность, не выполнив свои обязательства перед клиентам.

По данным Государственной совета инспекции регулирования энергетики, 18 декабря в Литве 40 000 потребителей I и II этапа не подписали договоры с частными поставщиками. По закону таким людям через 6 месяцев после истечения срока выбора поставщика могут отключить электричество, однако пока о применении таких мер не сообщалось.

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