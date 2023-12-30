В январе подорожают гарантийные поставки электричества

По подсчетам Delfi, в январе тариф плана "Стандартный" одной временной зоны для клиентов гарантийных поставок будет стоить 22,97 цента – на 3,5% или на 0,8 цента дороже, чем в декабре (22,17). За 150 кВт в январе придется платить 34,4 евро (в декабре – 33,26).

Цены по другим планам на январь:

"Стандартный" две временные зоны - дневной тариф 24,5, а ночной и на выходных – 19,5 центов за 1 кВт/ч.

План "Дом" одна зона - 21,4 цт, две – днем 22,7 и ночью 18,5 цт (плюс абонентская плата 3 евро в месяц).

Цена гарантийных поставок зависит от месячной цены на бирже плюс 15% наценка и другие налоговые составляющие, которые в январе дорожают на 3 цента.

Если бы не было подорожания налоговой составляющей, то цена гарантийных поставок в январе была бы на 2 цента ниже, чем в декабре.

Общественные поставки в Литве получают 450 000 жителей, эту услугу предоставляет компания Ignitis. Тариф плана "Стандартный" одной временной зоны в январе будет 21,9 цт за 1 кВт/ч.