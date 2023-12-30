В Украине растет число погибших при российском обстреле

В результате крупнейшего с начала войны российского воздушного удара по Украине в ночь на 29 декабря погибли более 30 человек, еще 160 получили ранения, сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным местных властей, в Киеве погибло 11 и пострадало около 30 человек; в Запорожье - 7 погибших и 13 раненых; во Львове один человек погиб и 30 получили ранения, в Одессе - два погибших и 15 раненых. В Днепропетровской области погибло 6 человек и 28 человек получили ранения. В Харьковской области погибло три работника одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения.

Позже в субботу, 30 декабря, мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о гибели в Киеве 13 человек.

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