Открыто о психологической атмосфере в полиции: работаешь за 1000 евро и в любой момент можешь стать подозреваемым

"На сегодняшний день проблема неоднозначная. Во-первых, оценка общества. Иногда не дожидаются полиции, а иногда отмечают, что полиция не принимает решительные меры, как того требует закон. Может, у полицейских не хватает смелости, они опасаются использовать специальные средства. Но если их используют, сразу же появляется оценка общества. Якобы можно было делать иначе. Полицейский после применения оружия находится в стрессовой ситуации. А тут еще оценка общества, уголовное преследование - это дополнительное напряжение. На сегодняшний день, полицейские нехотя применяют оружие или не применяют его даже тогда, когда по закону могут это делать. Ведь человек с зарплатой 1000 евро может даже стать подозреваемым, а ведь у него даже может не быть денег на адвоката", – сказала Катинене.