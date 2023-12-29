Западные страны осудили увеличение производства обогащенного урана в Иране

В своем совместном заявлении союзники не упомянули о каких-либо последствиях, с которыми может столкнуться Иран, но призвали обратить ситуацию.

Они заявили, что остаются «приверженными дипломатическому урегулированию» споров вокруг ядерной программы Тегерана.

"Производство высокообогащенного урана Ираном не имеет убедительных гражданских оправданий, – говорится в заявлении. – Эти решения… представляют собой безрассудное поведение в напряженном региональном контексте".

В своем докладе, опубликованном во вторник, МАГАТЭ заявило, что тенденция снижения производства обогащенного урана в Иране, которая наблюдалась несколько месяцев, сменилась на противоположную.