Западные страны осудили увеличение производства обогащенного урана в Иране

 
"Голос Америки"
ФОТО: Reuters / Scanpix

Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение производства Ираном обогащенного урана до 60-процентной чистоты, что близко к оружейному уровню.

В своем совместном заявлении союзники не упомянули о каких-либо последствиях, с которыми может столкнуться Иран, но призвали обратить ситуацию.

Они заявили, что остаются «приверженными дипломатическому урегулированию» споров вокруг ядерной программы Тегерана.

"Производство высокообогащенного урана Ираном не имеет убедительных гражданских оправданий, – говорится в заявлении. – Эти решения… представляют собой безрассудное поведение в напряженном региональном контексте".

В своем докладе, опубликованном во вторник, МАГАТЭ заявило, что тенденция снижения производства обогащенного урана в Иране, которая наблюдалась несколько месяцев, сменилась на противоположную.

"Мы осуждаем эти действия, которые усиливают неуклонную эскалацию ядерной программы Ирана", – говорится в совместном заявлении.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии