В последний день года будет разрешена рыбалка на крапчатую форель и сига

С 31 декабря будет снят запрет на ловлю крапчатой форели и сига, и рыбаки смогут ловить рыбу в реках или на участках рек, указанных в приложениях 2 и 4 к Правилам рыболовства во внутренних водоемах. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды.
Обычно 31 декабря запрещено ловить рыбу в реках или участках рек, перечисленных в приложениях 2 и 4 к Правилам любительского рыболовства во внутренних водоемах. Однако в этом году 31 декабря приходится на воскресенье, и вышеуказанные запреты не распространяются на последний день закрытия, если он приходится на выходной или праздничный день.
Рыбакам, занимающимся ловлей лосося и кумжи, напоминаем, что запрещено ловить эту рыбу без карты рыболова-любителя. Карточки рыболова-любителя будут выдаваться с 1 января. Они дают право на вылов не более одного лосося или кумжи размером не менее 65 см.
С 1 января карты рыболова-любителя будут выдаваться для ловли рыбы в реке Меркис (выше моста Ожкелайчё). Карточка рыбака-любителя для ловли кумжи и хариуса дает право поймать за одну рыбалку не более 2 особей крапчатой форели или хариуса размером не менее 30 см и не более 40 см.
Запрет на использование блесны вступает в силу 2 января. Этот запрет не распространяется на ловлю рыбы в Куршском заливе, и использование части рыбы в качестве приманки не запрещено.
До 31 января запрещена ловля налима, а также рыбалка в реке Нямунас от устья реки Геге до моста Юрбаркас и в реке Невежис от устья реки Геге до моста Бабтай в темное время суток.