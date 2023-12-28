В этом году в Украине задержано около 11 000 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
В 2023 году украинские пограничники задержали около 8 000 мужчин, пытавшихся пересечь границу страны вне пунктов пропуска, и 3 000 подавших на пунктах пропуска поддельные документы.

Об этом агентству "Укринформ" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"За одиннадцать месяцев текущего года было задержано 7700 нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - сказал он.

При этом А.Демченко отметил, что в этом году по сравнению с 2022 годом стало меньше людей, пытавшихся пересечь границу вне пунктов пропуска.

"В прошлом году мы задерживали по 80-100 правонарушителей в день. Сейчас таких попыток гораздо меньше", - подчеркнул он.

По словам чиновника, наиболее распространены попытки пересечь границу Украины с Румынией и Молдовой, реже всего - границу с Польшей.

В осенние месяцы стала очевидна динамика снижения количества попыток нелегального пересечения границы, что связано с погодными условиями, сообщил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении этой цифры в связи с увеличением мобилизации, А.Демченко отметил, что статистика все покажет.

"В предыдущие периоды попытки нелегального пересечения границы участились, когда установились благоприятные погодные условия. Когда наступит холод и пойдет снег, когда местность станет непроходимой, тогда количество желающих пересечь границу уменьшится", - добавил чиновник.

Он также сообщил об увеличении числа мужчин, пытающихся пересечь границу через контрольно-пропускные пункты с поддельными документами.

С начала этого года пограничники зафиксировали около 3 000 таких случаев.

Чаще всего подделывались документы о непригодности к военной службе, инвалидности, а также свидетельство многодетного отца.

Как сообщалось ранее, украинские чиновники раскрыли более 220 групп, которые вывозили за границу мужчин, уклоняющихся от военной службы.

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