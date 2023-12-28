Киев предупредил о риске невыплат зарплат без помощи Запада

Украина уже больше трех месяцев в режиме жесткой экономии



Киев пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты в расходах с сентября, когда поддержка Запада начала ослабевать, пишет FT. Власти Украины увеличили налог на прибыль банков до 50 процентов и перевел доходы от 1,5-процентного дополнительного подоходного налога из местных органов власти в центральные. Но, по словам министра, бюджет уже столкнулся с нехваткой средств. Около 5 млрд долларов, выделенных международными донорами и кредиторами в декабре, также "будет недостаточно" для покрытия расходов.