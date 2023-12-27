Новые обитатели Вильнюсского зоопарка

Пантерный хамелеон и зеленый арасари прибыли в Вильнюс из шведского зоопарка.
"Всегда приятно приветствовать новых обитателей зоопарка. В настоящее время у нас живут два хамелеона: йеменский и новый пантерный. Внешне хамелеоны напоминают драконов, поэтому очень символично, что мы начнем Год зеленого деревянного дракона с появления нового жителя", — говорит Габриэле Тишкевичуте, главный зоолог Вильнюсского зоопарка.
Хамелеоны — одиночные территориальные животные, которые сходятся друг с другом только в брачный сезон. Вопреки распространенному мифу, хамелеоны меняют цвет в зависимости от своего эмоционального состояния, а не для того, чтобы слиться с окружающей средой. Они могут общаться друг с другом, меняя цвет, например, самцы демонстрируют доминирование и привлекают самок, а оплодотворенные самки меняют цвет, чтобы показать, что они больше не ищут себе пару.
До недавнего времени единственным видом птиц в зоопарке были Радужные лорикеты. Теперь в Зоопарке можно будет увидеть и зеленых арасари.
Это птицы тропических лесов, самые маленькие из семейства туканов. Свое название они получили благодаря темно-зеленым перьям, покрывающим их спину, крылья и хвост. У самцов голова черная, а у самок — коричневая. Арасари живут семьями на верхушках деревьев. Они редко садятся на землю и передвигаются, перепрыгивая с ветки на ветку. Зеленые арасари находятся под угрозой исчезновения вследствие вырубки лесов в Амазонии.
Новых животных уже можно увидеть в Вильнюсском зоопарке «Zoopark»