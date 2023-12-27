Жителям Вильнюсского района — компенсации за установку очистных сооружений

"Это решение актуально для тех, у кого нет возможности подключиться к централизованным сетям сбора сточных вод или где установка централизованных систем связана с высокой стоимостью", — говорит Владислав Кондратович, директор муниципальной администрации Вильнюсского района.
Муниципальный бюджет будет финансировать до 50 % расходов на приобретение и установку индивидуальных бытовых очистных сооружений. Максимальная сумма компенсации — 1 000 евро на одно домохозяйство.
Предполагается, что в период с 1 января 2023 года до окончания приема заявок в 2024 году частичное финансирование получат 300 домохозяйств. По оценкам муниципалитета, в следующем году эта сумма достигнет 300 000 евро.
Оставить комментарий Читать комментарии