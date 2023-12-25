ДТП в Вильнюсе: полицейский автомобиль VW Caddy столкнулся с BMW

Полиция информирует, что ДТП произошло на перекрестке улиц Калварию и Карейвю. Полицейский автомобиль VW Caddy столкнулся с BMW.
На место происшествия выехала не только полиция, но также врачи скорой и пожарные-спасатели.
Сообщается, что полицейский автомобиль с помощью специальных средств открыли пожарные-спасатели.
Пострадавшую сотрудницу полиции передали в руки врачей.
По предварительным данным, в ДТП попал полицейский автомобиль, ехавший с включенными мигалками и сиреной.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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