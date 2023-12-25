В Вильнюсском кафедральном соборе можно увидеть нетрадиционный рождественский вертеп

В рождественское утро в Кафедральном соборе можно увидеть совершенно белый вертеп, который, по словам флориста Эдгараса Вегиса, был создан из 200 м белой ткани. Материя спускается с высоты 10 м. С помощью белой ткани создан символ чистоты и роскоши.
"Это своеобразная стерильность, ведь Иисус находится на сверкающей стерильной сцене, здесь есть лишь скульптура Иисуса, Мария с Иосифом остаются в тени, их невидно, поток света направлен на самого Иисуса. Идея была такова - предоставить сцену христианскому Богу-Искупителю, до этого на сцене выступали политики, инфлюэнсеры, другие люди, которых слушают. Хотелось предоставить сцену тому христианскому Богу, рождение которого празднуем. Некоторым эта сцена может напомнить больницу, это тоже идея - ведь сейчас дети рождаются не в хлеву, а в больницах.
Кроме того, хотелось сделать вертеп и роскошным, поэтому купол украшен люстрами из белых березовых веток, которые могут напоминать облака, птичьи гнезда, что также является символом жизни. Эти люстры украшены кристаллами Сваровски, их освещение напоминает звездное небо и навевает мысль о роскоши. Короли растут не в хлеву, они живут во дворцах, Иисус когда-то родился в яслях, может быть, в наши дни он родился бы во дворце, не надо загонять его в хлев, надо предоставить ему то, чего он заслуживает, что мы можем дать сегодня, когда празднуем его рождение", – рассказал об идее вертепа Вегис.
Рождественский вертеп можно увидеть в Кафедральном соборе с 25 декабря по 2 февраля этого года.