Пожарные-спасатели предупреждают: с полудня в Литве ожидается сильный ветер

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в понедельник, 25 декабря, усилится ветер, местами порывы ветра достигнут 26 м/с.

В сообщении, которое департамент разослал жителям, сообщается, что они должны должным образом позаботиться не только о своей жизни, но и о безопасности своего имущества.

"Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает: в понедельник с полудня до вечера порывы ветра будут достигать 26 м/с. 26 декабря ночью порывы ветра достигнут 23 м/с.

Позаботьтесь о вашей жизни и безопасности вашего имущества, предупредите об этом других", – такое сообщение получили жители.

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