Режим работы торговых сетей в праздничные дни: не все магазины будут открыты

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Чтобы вам не пришлось оказаться у закрытых дверей торговых центров, Delfi повторяет, как будут работать крупные торговые сети в праздничные дни. Некоторые из них объявили, что не будут работать на Рождество и Новый год.

На Рождество, 24 декабря, магазины Maxima по всей Литве открыли свои двери в обычное время и будут работать по сокращенному графику – до 19 час.

В первый день Рождества 25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины откроются на час позже обычного и закроются по обычному рабочему графику.

В канун Нового года, 31 декабря, все магазины Maxima будут открыты до 19 часов, в первый день Нового 2024 года магазины работать не будут.

24 декабря все физические магазины Rimi и электронной торговли Rimi.lt работают по сокращенному графику и будут обслуживать покупателей до 19 часов.

На второй день Рождества также запланирован сокращенный график работы магазинов – с 9.00 до 20.00.

Как и в предыдущие годы, в первый день Рождества все магазины этой торговой сети будут закрыты и не будут обслуживать покупателей. В новогоднюю ночь торговые центры Rimi закроются раньше и будут работать до 19.00.

Между тем, в первый день Нового года по всей Литве откроются 36 дежурных магазинов сети Rimi, которые будут обслуживать посетителей и обеспечивать их потребности в товарах первой необходимости.

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