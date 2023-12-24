Самый сильный паспорт в мире: Испания обогнала Сингапур

В октябре в нем на первом месте был Сингапур, на втором – Япония, а на третьем – Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция. Индекс основан исключительно на количестве направлений, которые их граждане могут посетить без визы.

Несмотря на то, что Henley считается авторитетом, он еще не опубликовал свой последний рейтинг.

Ежеквартальный индекс паспортов Henley и индекс паспортов VisaGuide.World подсчитывают количество стран, в которые граждане разных государств могут попасть без визы.

Австрия находится на 16-м месте, а Швейцария, Бельгия, Ирландия и Польша завершают топ-20.

Германия занимает третье место, за ней следуют Италия , Франция, Нидерланды , Финляндия, Швеция, Норвегия , Дания, Чехия , Португалия , Венгрия и Люксембург .

Самый сильный паспорт в мире – у граждан Испании. В рейтинге, составленном информационным сайтом о визах VisaGuide.World, Испания опередила Сингапур, который занимал первое место в популярном индексе паспортов Henley, опубликованном в октябре.

VisaGuide.World учитывает и другие факторы, подсчитывая "балл значимости направления" для каждой страны.

При этом учитывается тип въездной политики, которую страна применяет к паспорту – безвизовый режим, электронное разрешение ETA, виза по прибытии, электронная виза, одобренная посольством виза, въезд без паспорта или запрет на въезд. Также начисляются баллы за ВВП страны, глобальную мощь и развитие в ней туризма.

Безвизовый въезд в страну с высоким показателем значимости направления приносит паспорту больше баллов в индексе, чем въезд в страну с низким показателем.

Куда владельцы испанских паспортов могут поехать без визы?

По состоянию на декабрь 2023 года владельцы испанских паспортов могут поехать без визы в 160 стран и территорий.

Хотя владельцы сингапурских паспортов могут путешествовать по 164 странам, Испания набирает очки за то, что её граждане могут поехать во многие места, имея лишь выданное ЕС удостоверение личности.