В центре Вильнюса пьяный и агрессивный мужчина ранил ножом двух еще более пьяных мужчин

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Утром в субботу медики и полицейские спешили в центр Вильнюса, так как двое мужчин получили ранения.

По данным полиции, около 9. 50 в Вильнюсе, на перекрестке улиц Йогайлос - Исландийос мужчина ранил ножом нетрезвого мужчину (1990 г.р., 2, 27 промилле) и другого нетрезвого мужчину (1993 г.р., 2,68 промилле), которые с травмами были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, сейчас лечение проводится амбулаторно.

Подозреваемый находящийся в состоянии алкогольного опьянения (1,55 промилле) мужчина (1995 г.р.) арестован.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение общественного порядка.).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии