Эфир Delfi: стрельба в Праге, какой "лентяй" поработал с рельефом Вильнюса до Рождества Христова?

Город, который отмечает 700 лет, и грунт, который справил 2 миллиарда — это все о литовской столице. Новое путешествие по Вильнюсу мы посвятили городу нерукотворному, а появившемуся благодаря естественным процессам — в земле, под землей, над землей. Как современные улицы связаны с древними реками? Какой "лентяй" создал рельеф Вильнюса? Что будет с городом через 700 лет? О земле, по которой отправится бродить наша съемочная группа, расскажет геолог, доктор геологических наук, организатор путешествий Йонас Шечкус.