Для Литовской армии – новые оптические прицелы

 
стоимость приобретения 34 млн евро
ELTA
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
В рамках модернизации обороноспособности Литвы Министерство обороны закупает для Литовской армии новые оптические прицелы Raytheon Elcan Optical Technologies канадского производства, указывается в сообщении министерства.

Эти прицелы будут предназначены для использования с имеющимся в арсенале армии огнестрельным оружием калибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Новые оптические прицелы повысят эффективность скорострельного огня литовских солдат, поражая цели днем ​​и ночью, а также повысят выживаемость солдат. Прицелы предназначены для стрельбы и попадания с расстояния 300 м и дальше, указывает ведомство.

Эти закупки осуществляются через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Это основная платформа общественных закупок оборонных учреждений Литвы и других стран НАТО.

Стоимость приобретения составляет 34 млн евро.

Первые прицелы будут доставлены в Литву летом 2024 года, остальные – осенью 2025 года.

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