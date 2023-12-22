С Навальным не могут связаться уже семнадцатый день

«Его (Навального) снова не вывели на заседания. Так долго Навального не скрывали никогда. Мы предлагаем вознаграждение (криптовалютой) за любую полную и достоверную информацию об Алексее. Пишите нам на navalnybox@protonmail.com», — говорится в сообщении.

18 декабря Октябрьский суд Владимира приостановил дела Навального до установления его местонахождения. До этого Владимирский суд сообщал, что Навальный «убыл за пределы Владимирской области», но куда именно, не уточнялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о местонахождении Навального, заявил, что Кремль не имеет ни намерения, ни возможности «отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях».