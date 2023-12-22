С Навальным не могут связаться уже семнадцатый день

 
The Insider
Aleksejusx Navalnas
Aleksejusx Navalnas
ФОТО: Reuters / Scanpix

У Алексея Навального, отбывавшего 9-летний срок в ИК-6 Мелехово, а затем "убывшего" оттуда в неизвестном направлении, 22 декабря должно было быть два суда. Политик не появился на заседаниях, соратники и адвокаты не могут связаться с ним уже 17-й день. Сообщение опубликовано в соцсетях Команды Навального.

«Его (Навального) снова не вывели на заседания. Так долго Навального не скрывали никогда. Мы предлагаем вознаграждение (криптовалютой) за любую полную и достоверную информацию об Алексее. Пишите нам на navalnybox@protonmail.com», — говорится в сообщении.

18 декабря Октябрьский суд Владимира приостановил дела Навального до установления его местонахождения. До этого Владимирский суд сообщал, что Навальный «убыл за пределы Владимирской области», но куда именно, не уточнялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о местонахождении Навального, заявил, что Кремль не имеет ни намерения, ни возможности «отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях».

11 декабря адвокату Навального в ИК-6 Мелехово сообщили, что такой заключенный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются. По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальному стало плохо в начале декабря, у него закружилась голова, ему ставили капельницу. После этого связь с Навальным пропала, его перестали подключать к заседаниям суда.

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The Insider
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