Сейм запретил электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители

"Сахар и подсластители вызывают привыкание. Именно этим манипулируют производители, чтобы привлечь наших детей, наше подрастающее поколение... Поэтому закон своевременный и нужный", — сказал Вилюс Семешка, депутат Сейма.

Аурелиюс Верига, депутат Сейма и бывший глава МинЗдрава, также рассказал о манипуляциях производителей электронных сигарет.

"Эти продукты с сахаром и подсластителями предназначены в первую очередь для детей. Для ребенка, который начинает что-либо потреблять, все должно быть вкусным, привлекательным и выглядеть красиво, и производители, зная это, создают такие продукты для них", — сказал А. Верига.