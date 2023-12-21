Полиция преследовала беглеца: водителя удалось остановить только с помощью "ежа"

По данным полиции, в 10.00 ч. в Йонаве полиция останавливала автомобиль Toyota RAV4, водитель которого не остановился по требованию стражей порядка. Немедленно на помощь вызвали несколько экипажей полиции Йонавского района, информировали полицию соседних районов.
Сообщается, что автомобиль был остановлен в Укмергском районе с помощью "ежа". По предварительным данным, водитель (1952 г.р.) был трезвым. Его передали в руки врачей.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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