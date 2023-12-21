По итогам года долги жителей Литвы и компаний составляют 712 млн евро

Однако общее количество задолженностей физических и юридических лиц в декабре этого года ниже, чем в декабре пандемического 2020 года, когда почти у 162 тыс. жителей и 40 тыс. компаний были долги, а их общая сумма долгов составляла 807 млн евро.
Есть положительная динамика – за год задолженность компаний перед "Содрой" (Фонд социальной защиты и труда) снизилась на 30%.
По данным на середину декабря, в Литве 160 тыс. должников, общий долг которых составляет 403,5 млн евро.
За последние 3 года это самое большое количество должников в это время года по сравнению со 155 тыс. должников (360 млн евро) в декабре прошлого года и 154 тыс. должников (413 млн евро) в декабре 2021 года.
В настоящее время 21,2 тыс. жителей имеют задолженность перед финансовыми учреждениями, общая сумма которой составляет 117,2 млн евро, а остальные имеют задолженность перед телекоммуникационными, коммунальными службами и другими предприятиями.
"В конце каждого календарного года мы фиксируем рост числа должников с начала года, который среди жителей в этом году на 13% выше, чем в начале этого года", - в сообщении указывает управляющий Creditinfo Lietuva Ауримас Качинскас. – Однако наши многолетние наблюдения показывают, что в конце декабря каждого года количество должников и сумма долгов снижается – к концу года жители спешат погасить свои долги.
В разных отраслях деятельности средний размер задолженности жителей неодинаков: в телекоммуникационных компаниях он достигает 207 евро, в коммунальном секторе – 389 евро, в компаниях быстрого кредитования – 1185 евро, в арендных и лизинговых компаниях – 1208 евро, а в банках и кредитных униях – 7920 евро.
Он также отмечает, что по сравнению с пандемическим 2020 годом средний размер долга больше всего упал в банках и кредитных униях: с 14,4 тыс. евро до 7920 евро, но в других сферах он менялся неравномерно. В конце 2020 года средний долг одного должника в арендных и лизинговых компаниях составил 1581 евро, в коммунальных предприятиях – 344 евро, в телекоммуникационных компаниях – 215 евро.
Долги компаний перед "Содрой" за год сократились до 108 млн евро
В середине декабря у 38 тыс. предприятий Литвы были долги, общая сумма которых составляла почти 309 млн евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года насчитывалось 36,7 тыс. компаний-должников, их общая сумма долгов превысила 329 млн евро, а в декабре 2021 г. насчитывалось 36,2 тыс. компаний-должников, долг которых составил почти 351 млн. евро. Больше компаний с долгами – 40,3 тыс. – было в декабре пандемического 2020 года, а их общий долг составил почти 415 млн. евро.
В настоящее время около 2 тыс. предприятий имеют задолженность перед финансовыми учреждениями, общая сумма которой составляет почти 175 млн евро.
По данным кредитного бюро, в декабре 2020 года средний размер долга одной компании составлял 5248 евро, в 2021 году – 5187 евро, в 2022 году – 4937 евро, а в декабре этого года – 4531 евро.
Согласно публично опубликованным данным, в декабре этого года размер долга компаний перед "Содрой" стал самым низким за последние 4 года.
В настоящее время "Содре" должны почти 30 тыс. компаний, а общая сумма долгов достигает почти 108 млн евро.
В декабре прошлого года количество компаний-должников составило 34,7 тыс., сумма долгов составила 152 млн евро.
В соответствующем периоде 2021 года "Содре" были должны 29 тыс., но общая сумма долгов составляла почти 200 млн евро, тогда как в декабре 2020 года задолженности имели было почти 28 тыс. компаний, а сумма долгов составляла 171 млн евро.