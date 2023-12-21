По итогам года долги жителей Литвы и компаний составляют 712 млн евро

Однако общее количество задолженностей физических и юридических лиц в декабре этого года ниже, чем в декабре пандемического 2020 года, когда почти у 162 тыс. жителей и 40 тыс. компаний были долги, а их общая сумма долгов составляла 807 млн евро.

Есть положительная динамика – за год задолженность компаний перед "Содрой" (Фонд социальной защиты и труда) снизилась на 30%.

По данным на середину декабря, в Литве 160 тыс. должников, общий долг которых составляет 403,5 млн евро.

За последние 3 года это самое большое количество должников в это время года по сравнению со 155 тыс. должников (360 млн евро) в декабре прошлого года и 154 тыс. должников (413 млн евро) в декабре 2021 года.

В настоящее время 21,2 тыс. жителей имеют задолженность перед финансовыми учреждениями, общая сумма которой составляет 117,2 млн евро, а остальные имеют задолженность перед телекоммуникационными, коммунальными службами и другими предприятиями.