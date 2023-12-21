Дело застрелившего женщину полицейского расследует Служба спецрасследований

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Напомним, что расследование было начато 12 декабря, когда полицейский из служебного оружия, защищая свою жизнь и жизнь своего коллеги застрелил агрессивную женщину. 20 декабря дело было передано в Службу спецрасследований (ССР).

Генпрокуратура сообщает, что такое решение было принято, чтобы получить исчерпывающие и объективные фактические данные по этому расследованию и у общества не было никаких сомнений в связи с объективностью расследования этого трагического случая.

Расследованием руководит и его возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура.

Напомним, что женщина была застрелена 12 декабря в Вильнюсском районе.

Пока подробности расследования не предаются огласке. Поскольку дело получило широкую огласку в обществе, подробную информацию о расследовании представят позже, когда это не сможет как-то повлиять на ход расследования.

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