Дело застрелившего женщину полицейского расследует Служба спецрасследований

Генпрокуратура сообщает, что такое решение было принято, чтобы получить исчерпывающие и объективные фактические данные по этому расследованию и у общества не было никаких сомнений в связи с объективностью расследования этого трагического случая.
Расследованием руководит и его возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура.
Напомним, что женщина была застрелена 12 декабря в Вильнюсском районе.
Пока подробности расследования не предаются огласке. Поскольку дело получило широкую огласку в обществе, подробную информацию о расследовании представят позже, когда это не сможет как-то повлиять на ход расследования.
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