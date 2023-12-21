Премьер Литвы о миграционной реформе ЕС: из-за полутора сотен человек в стране не будет большой драмы

Как сообщалось ранее, Европейский союз (ЕС) в среду договорился пересмотреть законы блока о предоставлении убежища и мигрантах.

Одним из изменений является появление обязательного механизма солидарности, что означает перевод определенной части мигрантов в другие страны ЕС.

Если какой-либо член блока откажется принять этих людей, он должен внести финансовый или материальный вклад принимающим странам.

"Мне кажется, какой-то очень большой драмы из-за полутора сотен человек в Литве точно не будет", - в четверг прокомментировала И. Шимоните.

Премьер аргументирует это утверждение тем, что в Литве уже много иностранцев, которые интегрируются в стране.

"В Литве живет немало прибывших людей, кто-то говорит, что это проблема, кто-то говорит, что проблемы нет", - сказала она.

"Я думаю, что все зависит от людей, если эти люди хотят жить в Литве, если они решат жить здесь, они, вероятно, найдут способы интеграции", - заверила И. Шимоните.