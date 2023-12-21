В праздники меняется время работы "Литовской почты" и курьеров

24, 26 и 31 декабря будут работать не все почтовые отделения в торговых центрах.

25 декабря и 1 января почтовые отделения работать не будут.

В праздники изменится и график работы курьеров LP EXPRESS.

Собранные 22 декабря курьерами LP EXPRESS посылки доставят 27 декабря, собранные 29 декабря - 2 января.

25, 26 декабря и 1 января курьеры LP EXPRESS работать не будут.

Собранные 23 декабря посылки доставят 27 декабря, собранные 30 декабря - 2 января.