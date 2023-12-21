Перед праздниками – невеселые новости: будет сыро и ветрено

В четверг днем на большей части территории Литвы ожидаются осадки: дождь и мокрый снег. Утром прогнозируют гололед. Разыграется сильный южный, юго-восточный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура составит 0-5 градусов тепла.

В ночь на пятницу, как и днем, во многих районах будет идти дождь или мокрый снег. Сохранится порывистый ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 0-4 градуса тепла, днем до 1-5 градусов выше нуля.

В субботу в большинстве районов ожидаются осадки, в основном снег, но он растает – температура ожидается выше нуля. Ночью местами гололед. Сохранится порывистый ветер (15-20 м/с), только дуть он будет с северо-запада.