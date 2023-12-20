Министерство обороны увеличивает финансирование Литовского союза стрелков

По данным министерства, увеличенное финансирование будет направлено на подготовку членов и населения к гражданскому сопротивлению, гражданское воспитание молодежи, подготовку и оснащение боевых стрелковых отрядов и командных подразделений вооруженного сопротивления Союза.

Для обеспечения эффективной организации деятельности Союза стрелков и выполнения поставленных задач организация будет финансироваться за счет увеличения количества должностей, на что будет выделено 200 000 евро.

В следующем году Министерство обороны выделит также 2,5 миллиона евро на воспитание гражданственности и деятельность молодых стрелков. Сотрудничество между Министерством обороны, Министерством образования и союзом стрелков, начатое в 2022 году, будет продолжено организацией трехдневного курса по гражданственности и оборонным навыкам для девятиклассников.